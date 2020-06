Il 43.enne tedesco sospettato di avere rapito e ucciso la piccola Madeleine McCann nel 2007 in Portogallo, Christian Brueckner, è indagato dalle autorità del Paese anche per la scomparsa di un bambino - sempre in Portogallo - nel 1996: non solo per quella di Inga Gehricke nel 2015 in Germania, come è emerso ieri. Lo riporta la stampa internazionale. Le autorità avrebbero riaperto il caso di René Hasee, un bambino tedesco di 6 anni svanito nel nulla nel 1996 da una spiaggia di Algarve (Portogallo) durante una vacanza con la sua famiglia. La polizia tedesca avrebbe già contattato la famiglia del piccolo René informandola degli ultimi sviluppi.