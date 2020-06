Caso Maddie, la polizia tedesca ha commesso un errore?

La polizia tedesca sarebbe stata protagonista di un clamoroso errore investigativo sul caso della scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita in Portogallo nel 2007 all’età di 3 anni.

Già nel 2013 gli investigatori tedeschi del Bka (l’ufficio criminale federale) erano arrivati a collegare l’attuale presunto omicida, il 43.enne Christian Breuckner, con la scomparsa della bambina inglese, commettendo l’errore di comunicare al diretto interessato le indagini in corso e dandogli presumibilmente il tempo e l’occasione di fare sparire le prove sul proprio conto. È quanto rivela lo Spiegel online, venuto in possesso di documenti interni della polizia.

Quando Brueckner fu raggiunto dalla «citazione in giudizio come testimone» emessa dalla polizia di Braunschweig l’uomo viveva ancora in Portogallo, riferisce Spiegel. Nell’invito a comparire, la sua testimonianza si legava esplicitamente alla scomparsa di Maddie.