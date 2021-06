Nuovi problemi per il ministro della Salute tedesco cristiano-democratico, Jens Spahn. Il leader dell’SPD, Norbert Walter Borjans, ne chiede indirettamente le dimissioni, dalle pagine della Bild am Sonntag, in seguito all’esplosione di un ennesimo caso mascherine. Immediata la risposta del ministro.

All’origine dello scontro politico fra i partiti che governano insieme in Germania, nella Grosse Koalition, la circostanza che, stando allo Spiegel, Spahn avrebbe proposto all’inizio del 2021 di distribuire a senzatetto, persone con disabilità e disoccupati mascherine gratis, che non erano però certificate con il contrassegno «CE». Il ministero della Salute avrebbe predisposto una «procedura veloce di controllo per queste mascherine, senza il check sulle temperature e simulazioni sull’impiego», si legge sul tabloid. A questa proposta aveva replicato il ministro del Lavoro Hubertus Heil, secondo il quale proprio per le fasce più deboli della popolazione «sicurezza e salute devono stare la primo posto».

Borjans ha bollato l’atteggiamento del ministro Spahn come «scandaloso», rimproverandogli di aver ripartito la popolazione in «due classi», e richiamando la missione «cristiana» del suo partito. Il leader socialdem tira in ballo anche il candidato cancelliere della Cdu Armin Laschet, suggerendo il passo indietro del ministro.

La reazione di Spahn

Il ministro della Salute tedesco replica alle accuse lanciate dall’SPD definendole «inaccettabili», su Twitter, e assicura: le mascherine di cui si discute al momento avevano tutte le caratteristiche necessarie per la protezione dal virus. «Che l’SPD punti a rendere insicuri senzatetto e persone con disabilità, per avere consensi, dà più un’idea di quali siano le condizioni in cui si trova l’SPD che della sicurezza delle mascherine», ha affermato Spahn in una nota di cui dà notizia la DPA. La sicurezza delle mascherine è prioritaria, per il ministero. E per Spahn è «indegno» l’attacco degli alleati di governo.

