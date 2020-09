La Russia di Putin nega ogni responsabilità sull’avvelenamento di Alexsei Navalny e sostiene che non ci siano motivi per imporle nuove sanzioni.

Ieri il Governo tedesco ha annunciato che il più agguerrito tra gli avversari politici di Vladimir Putin è stato avvelenato con una neurotossina della classe Novichok, sviluppata in Unione Sovietica negli anni ‘70 e ‘80: la stessa che secondo Londra fu usata due anni fa dagli 007 russi per tentare di uccidere l’ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal. Per Angela Merkel, i test effettuati in un laboratorio militare tedesco hanno fornito «una prova inequivocabile» sulla sostanza.

Da Mosca però rispondono di non saperne nulla, invitano «i partner in Germania e in altri paesi europei» a non trarre conclusioni affrettate e, senza addurre alcuna prova, ipotizzano che il caso Navalny non sia altro che un complotto internazionale per mettere all’angolo la Russia. «Non posso escludere» che si tratti di una provocazione dei servizi segreti occidentali, ha detto il capo dell’intelligence russa all’estero (Svr) Serghiei Narishkin.