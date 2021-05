Quattro appartenenti agli 007 egiziani sono stati rinviati a giudizio per avere sequestrato, torturato e ucciso lo studente e ricercatore italiano Giulio Regeni. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari (gup) di Roma accogliendo la richiesta della procura. Il processo è stato fissato per il 14 ottobre davanti alla corte d’assise della capitale.