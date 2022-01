Omicron e gravidanza

Le donne in dolce attesa conservano ancora parecchi dubbi sugli effetti del preparato sul feto, da qui l’appello di una specialista in medicina materno-fetale ai colleghi: «Se vogliamo prestare un buon servizio come medici, dobbiamo investire in un processo di decodifica della paura e degli studi scientifici» – La maggior parte degli accessi al pronto soccorso sono per altre problematiche