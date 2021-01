Qualche settimana fa una quarantina delle accusatrici di Weinstein avevano accettato l’accordo in base al quale i 17 milioni di dollari saranno ripartiti sulla base di un sistema di punti. L’intesa include altri 8,4 milioni di dollari per debiti non legati alle molestie e una clausola che esonera da eventuali future pretese i membri del board della Weinstein Company tra cui Bob, il fratello ed ex socio di Harvey.