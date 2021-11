Cassis e Sefcovic hanno parlato per due ore, «una delle quali in privato», ha detto il consigliere federale. Nel corso del loro primo incontro, il «ministro» svizzero degli esteri e il referente europeo hanno discusso apertamente e passato in rassegna gli ultimi anni dei rapporti bilaterali.

Durante l’incontro si è discusso anche della partecipazione della Svizzera al programma di ricerca dell’UE Orizzonte Europa e dei pagamenti per la coesione. Sul secondo punto sono stati completati i lavori in vista di un memorandum d’intesa tra la Svizzera e l’UE, ha detto il consigliere federale.

Prima di Cassis ha preso la parola Sefcovic, precisando che l’UE si aspetta una chiara volontà politica da parte della Svizzera per affrontare questioni istituzionali come l’adozione del diritto comunitario e la risoluzione delle controversie. A Davos, a metà gennaio 2022, l’UE farà un bilancio e vedrà se la Svizzera ha la volontà politica, ha detto Sefcovic.

Per quanto riguarda la piena partecipazione della Svizzera al programma di ricerca dell’UE Orizzonte Europa, il commissario ha detto che l’UE ha bisogno di tempo per valutare come procedere. A questo proposito, Sefcovic ha menzionato lo sblocco del secondo miliardo di coesione da parte del parlamento svizzero, ma ha pure ribadito che l’UE si aspetta in futuro dei pagamenti regolari di coesione.