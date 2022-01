I prossimi passi della Svizzera in politica europea e la situazione in Ucraina sono stati i temi di discussione in un incontro odierno a Vienna tra il presidente della Confederazione Ignazio Cassis e quello austriaco Alexander Van der Bellen. Entrambi hanno sottolineato l’importanza del multilateralismo.

Non solo la Svizzera ha bisogno dell’UE, ma anche l’UE ha bisogno della Svizzera ha sottolineato il presidente della repubblica austriaca al termine dell’incontro, dicendosi «molto dispiaciuto» dello stallo nei negoziati tra Berna e Bruxelles. Van der Bellen ha fra l’altro apprezzato che la Svizzera ha sempre tenuto le frontiere aperte per i 9.000 frontalieri austriaci durante la pandemia di COVID-19.

Cassis - come da tradizione decennale a Vienna per la prima visita ufficiale all’estero di un presidente della Confederazione - ha detto che il Consiglio federale vuole continuare sulla via bilaterale con Bruxelles, e che la Svizzera rimane un partner stabile dell’UE. Ai colloqui ha partecipato anche la segretaria di Stato Livia Leu, riferisce tramite una nota il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nella capitale austriaca, il ticinese si è intrattenuto pure con il cancelliere Karl Nehammer, il presidente del Consiglio nazionale Wolfgang Sobotka e la ministra per gli affari europei e costituzionali Karoline Edtstadler.