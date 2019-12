In tutto il mondo sono 71 milioni le persone in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni in tutto il mondo. Di queste, quasi 26 milioni sono rifugiate. La situazione è «triste», ha aggiunto l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi. La comunità internazionale deve fare di più per queste persone, ha dal canto suo ribadito Guterres. Ciò, aggiunge, vale in particolare per i Paesi in via di sviluppo, che devono ricevere maggiore sostegno: circa l’80% dei rifugiati viene infatti accolto al di fuori di paesi ricchi.