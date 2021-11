La Svizzera deve chiarire senza pressioni le sue priorità nei confronti dell’UE. Ciò richiede pazienza. Lo afferma il consigliere federale Ignazio Cassis in una intervista alla Neue Zürcher Zeitung nella quale sostiene anche che la Confederazione sta lavorando intensamente per stabilire un nuovo dialogo con Bruxelles.

La Confederazione non deve cadere nella stessa trappola del 2013, quando è stato deciso il mandato negoziale per l’accordo quadro. Non ci devono più essere negoziati basati sul principio della speranza.