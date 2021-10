Il consigliere federale Ignazio Cassis e il primo ministro ucraino Denys Shmyhal hanno lanciato il 29 ottobre «On the Road to Lugano», il processo preparatorio per la conferenza sulla riforma ucraina 2022 (URC2022) che si terrà a Lugano. Lo rende noto in un comunicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Cassis aveva già assunto l’8 luglio, a nome della Svizzera, la presidenza e il ruolo di Stato ospite della conferenza sulla riforma, il cui ultimo appuntamento si è svolto a Vilnius, capitale della Lituania. Il consigliere è ora lieto di poterne organizzare la prossima edizione insieme all’Ucraina. La Svizzera mira a mettere in moto riforme inclusive che giovino al Paese dell’Europa orientale nella sua interezza.

La Svizzera organizzerà la quinta conferenza sulla riforma ucraina

La conferenza sulla riforma ucraina, che si tiene ogni anno in uno Stato ospite diverso, sostiene dal 2017 il processo di riforma in corso nello Stato dell’Europa orientale. Scopo della conferenza è raccomandare interventi per rafforzare le istituzioni statali e sostenere l’Ucraina nei suoi sforzi di trasformazione. Con la presidenza dell’URC2022 la Svizzera, che è impegnata nel Paese dal 1999 nei settori della cooperazione internazionale, della promozione della pace e dell’aiuto umanitario, ha l’occasione di lasciare un segno duraturo nel processo di riforma in atto. Questo lavoro preliminare rende la Svizzera un partner indipendente, credibile ed esperto del processo di riforma ucraino. Trattandosi della quinta edizione della conferenza, l’URC2022 segnerà un anniversario che consentirà alla Svizzera di tracciare un bilancio degli obiettivi raggiunti e di mettere sul tappeto le sfide da affrontare.

«Sono lieto del fatto che, insieme all’Ucraina, abbiamo concordato un piano per l’URC2022 a Lugano. Punteremo su un processo positivo, basato su due pilastri tematici: stabilità e prosperità», ha dichiarato Cassis. Entrambi questi pilastri fanno parte delle priorità della Strategia di politica estera 2021–2023 della Svizzera.

Le prime tappe di «On the Road to Lugano» sono una parte della visita in Ucraina

Il lancio ufficiale di «On the Road to Lugano», il 29 ottobre 2021, coincide con il primo evento del processo di preparazione dell’URC2022 a Lugano, che si è concentrato sul tema del decentramento. Fino alla conferenza ministeriale del luglio 2022 la Svizzera organizzerà diversi eventi relativi all’URC in Ucraina e nei principali Paesi partner: sono infatti previsti eventi a Bruxelles, a Davos in concomitanza del WEF, a Ginevra e a Washington D.C. La conferenza ministeriale si svolgerà il 4 e il 5 luglio 2022 a Lugano, all’insegna dello slogan «Reforms for All – All for Reforms». A questo appuntamento sono attesi, oltre a numerosi esponenti di governo provenienti da vari Paesi, anche rappresentanti della società civile, del settore privato, delle organizzazioni internazionali e del mondo scientifico e accademico.

Cassis incontra il presidente Zelenskyy e il ministro degli esteri Kuleba

Durante il suo soggiorno a Kiev, il 28 ottobre, Cassis ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per una visita di cortesia. Lo stesso giorno, nell’ambito del colloquio bilaterale con il ministro degli esteri Dmytro Kuleba, oltre che dell’URC2022, si è parlato anche della situazione in Crimea e nell’Ucraina orientale. Il capo del DFAE ha sottolineato il sostegno della Svizzera all’integrità territoriale dell’Ucraina e a una soluzione pacifica nella parte orientale del Paese, e ha fatto riferimento all’aiuto umanitario della Svizzera su entrambi i lati della linea di contatto.

Il colloquio con i partner di progetto svizzeri a Odessa

Per farsi un’idea più chiara dell’Ucraina, Cassis ha visitato anche la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, dove ha parlato con partner svizzeri che attuano sul posto progetti nei settori della trasformazione digitale, della formazione professionale e dell’agricoltura biologica.

