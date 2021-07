C’è preoccupazione in Catalogna (nord-est della Spagna) per l’aumento dei ricoveri di malati di COVID in terapia intensiva: secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità della regione - la più colpita attualmente da quella che i media iberici definiscono la «quinta ondata» di contagi - è già stata superata la soglia dei 300 posti letto in reparti di questo tipo (adesso sono 307). Un dato questo che desta allerta anche per il fatto che nel periodo estivo ci sono meno medici e infermieri disponibili per le vacanze.