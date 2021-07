È allarme in Catalogna (nord-est della Spagna) per un boom di contagi di Covid che si sta registrando in particolare tra i giovani. I casi - molti provocati dalla variante Delta - si sono moltiplicati per sette in solo 15 giorni, secondo l’agenzia di stampa Efe.

Come riportano i media iberici, diversi centri pubblici di assistenza sanitaria di base hanno difficoltà nel gestire, allo stesso tempo, l’aumento di casi di persone contagiate e la campagna di vaccinazione.

Di fronte a questa situazione, le autorità regionali stanno rivedendo i protocolli di diagnosi dei casi di contagio, secondo quanto affermato dall’assessora alla Sanità, Carmen Cabezas, in un’intervista alla radio pubblica catalana. Per ora la nuova ondata di contagi non ha invece avuto ripercussioni drastiche sulla tenuta degli ospedali.

Un rapido aumento dei nuovi casi positivi si sta registrando anche in diverse altre regioni della Spagna, in particolare in regioni del nord come la Galizia. «Viviamo una nuova ondata di contagi che ha una velocità impressionante», ha scritto ieri su Twitter il vicepresidente della Castiglia e León, Francisco García Igea.

