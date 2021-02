Ma lo scalo riprenderà in pieno l’attività a partire dalle 9, come deciso dall’unità di crisi dello scalo, dopo la bonifica della pista e dopo che l’Ingv ha abbassato l’allerta «Vona» (Volcano Observatory Notice for Aviation) per lo spazio aereo, passato dal rosso di ieri all’arancione. Intanto l’aeromobile Alitalia che copre la tratta AZ1722 per Roma Fiumicino che sarebbe dovuto partire alle 06.35 dal Vincenzo Bellini è previsto decolli alle 8.00 dall’aeroporto di Comiso, dove l’aereo è atterrato ieri sera.