Questa persona, ha spiegato Charles, «è stata segnalata da molti dei colombiani arrestati come un referente, ed è entrata ad Haiti a bordo di un aereo privato». «Secondo le informazioni in nostro possesso - ha aggiunto - è venuto con evidenti scopi politici».

Lo accompagnavano, ha poi rivelato, «alcuni mercenari che inizialmente dovevano garantire la sua sicurezza e poi assisterlo in un tentativo di assumere la presidenza al posto di Moïse». Una volta disarticolato il commando colombiano, Sanon «ha preso contatto con altre due persone che consideriamo gli autori intellettuali dell’assassinio del presidente Moïse», ma la cui identità non può essere per il momento rivelata, ha concluso, per non inficiare le indagini.