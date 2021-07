La Francia annuncia la morte o la cattura di diversi capi jihadisti legati allo Stato islamico nel Sahel. In particolare, secondo quanto riferito dalla ministra francese dell’Esercito Florence Parly, diversi responsabili del gruppo Stato Islamico nel Grande Sahara (Eigs) sono morti o sono stati catturati in queste ultime settimane dai militari francesi della missione Barkhane o dai loro partner impegnati sul terreno.

In conformità con le voci che si andavano moltiplicando in questi ultimi giorni, Abdelhakim al-Sahraui, «personalità molto mediatica dell’Eigs, noto per la sua applicazione molto rigida della sharia», e i suoi video di decapitazione, è morto recentemente, ha dichiarato Parly, incontrando l’Associazione dei giornalisti specializzati nelle tematiche legate alla Difesa (AJD). «Abbiamo avuto conferma che è morto nel mese di maggio, in circostanze ancora ignote», ha precisato.