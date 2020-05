Abdennasser Qardash, indicato come colui che sarebbe dovuto succedere al defunto leader Abu Bakr al Baghdadi, sette mesi fa dichiarato morto dagli Stati Uniti dopo una operazione nel nord-ovest della Siria, ha detto alla tv di Riad di esser «stato molto vicino» a Baghdadi ma di non esserne l’erede. Ha indicato invece in Abdallah Qaradash il successore del fondatore dell’Isis.

Abdallah Qaradash, meglio noto col nome di Abu Ibrahim Qurashi o con quello di Haji Abdallah, risulta ancora latitante. E solo due settimane fa era stato indicato come catturato nella Siria orientale dalle forze curdo-siriane, appoggiate dagli Stati Uniti. La notizia non aveva trovato conferma nei giorni successivi.

Quando ieri sera sempre la tv al Arabiya aveva annunciato la cattura di Abdennaser Qaradash, descrivendolo come «il possibile successore» di Baghdad, in molti hanno pensato che si trattasse dello stesso Abdallah Qaradash fuggitivo in Siria. Entrambi sono originari di Tell Afar, nella regione settentrionale irachena di Mosul. E con molta probabilità sono parenti, anche se il cognome Qaradash risulta molto diffuso in quella zona.