La popolazione bianca in America in calo per la prima volta nella storia: se le stime del Census Bureau verranno confermate dai risultati finali del censimento ancora in corso, i bianchi americani nel decennio 2010-2020 saranno scesi al 60,1% della popolazione, circa 9.000 in meno. Si tratta di un andamento mai registrato dal 1790, anno in cui si e’ cominciato a fare i censimenti. Boom della popolazione ispanica: almeno 10 milioni di persone in più rispetto al 2010.