Centinaia di chili di cocaina dentro polli congelati

Quattro uomini che facevano parte di una banda criminale sono stati arrestati nella contea di Kent, a sud-est di Londra, dopo aver tentato di introdurre clandestinamente centinaia di chili di cocaina all’interno di polli congelati. Ne dà notizia il quotidiano britannico «The Independent», che spiega come il capo della banda abbia fondato una società fittizia di importazione di carne per camuffare il commercio illecito della droga.

La polizia e la National Crime Agency (NCA) hanno individuato i quattro uomini che vivevano in località diverse della contea: due sono stati arrestati mentre erano intenti a scambiarsi un borsone con all’interno 11 kg di cocaina nel villaggio di Shadoxhurst, vicino a Kent. Un altro complice è stato individuato mentre trasportava 55 kg della sostanza in una zona industriale a Lympne e l’ultimo è stato trovato in possesso nella propria abitazione di 32 mila sterline in contanti, bilance e cocaina. Tutti i membri della banda sono stati incarcerati per un totale di 50 anni. La polizia e la autorità di frontiera hanno sequestrato enormi quantità di cocaina e altre droghe durante il blocco del coronavirus in Gran Bretagna, che di conseguenza ha reso più difficile l’importazione e il trasporto di merci illecite.