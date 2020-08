Centinaia di donne partecipano ad una protesta oggi a Minsk per chiedere nuove elezioni in Bielorussia e la liberazione dei prigionieri politici, nel percorso di due chilometri fra piazza della libertà e piazza dell’Indipendenza.

La polizia è presente in forze, con autobus per caricare a bordo le persone arrestate. Gli agenti leggono annunci di avvertimento in cui si sottolinea che la manifestazione non è autorizzata.