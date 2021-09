I primi tentativi di entrata irregolare nell’enclave sono avvenuti ieri sera: secondo un comunicato della Direzione Generale di Sicurezza Nazionale marocchina citata da Map, le forze dell’ordine di Rabat sono intervenute per evitare che i migranti superassero il confine spagnolo: ci sono stati alcuni scontri e cinque persone sono state arrestate. Fonti della Guardia Civile spagnola hanno affermato all’agenzia di stampa Europa Press che i migranti non sono riusciti ad avvicinarsi alla frontiera. Un altro tentativo di entrata irregolare, secondo il giornale El Faro di Ceuta, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, anche se con meno persone coinvolte: sono state respinte prima di entrare in Spagna, secondo questo quotidiano locale. Le autorità marocchine hanno aperto un’indagine per individuare i responsabili della diffusione delle notizie false, secondo Map.