Il virus ebola torna a diffondersi in Congo. Il numero di casi del nuovo focolaio ha raggiunto la cifra simbolica di 100, con un raddoppio di contagiati in poco più di cinque settimane, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Quest’ultimo focolaio, l’undicesimo della Repubblica Democratica, è stato dichiarato il primo giugno 2020 nella provincia dell’Equatore. Un gruppo di casi è stato inizialmente individuato a Mbandaka, il capoluogo di provincia e da allora i contagi si sono diffusi in quasi tutta la provincia, provocando la morte di 43 persone.

«Oggi, con 100 casi di Ebola in meno di 100 giorni, l’epidemia nella provincia dell’Equatore si sta evolvendo in modo preoccupante», ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale per l’Africa dell’Oms. «Il virus - conclude - si sta diffondendo su un terreno ampio e accidentato che richiede interventi costosi. E, con il Covid-19 che prosciuga risorse e attenzioni, è difficile potenziare le operazioni».