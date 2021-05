Lo ha dichiarato in una nota il ministero della Difesa di Tunisi precisando che questi migranti, «tutti» provenienti da Paesi dell’Africa subsahariana, dopo aver lasciato la Libia, sono stati intercettati da una nave militare tunisina al largo di Zarzis, nel sud-est della Tunisia.

«Erano in pericolo. Il motore della loro barca si è rotto», ha detto all’Afp Mohamed Zekri, portavoce del ministero. I 100 sono stati portati alla base marittima di Sfax «per essere successivamente consegnati alle unità della Guardia nazionale per prendere le misure legali necessarie contro di loro», ha detto il ministero, senza fornire ulteriori dettagli.

Le partenze dalla Libia sono aumentate notevolmente, con 11.000 partenze da gennaio ad aprile 2021, ovvero il 73% in più rispetto allo stesso periodo lo scorso anno, in particolare a causa del «deterioramento» della situazione degli stranieri nel Paese, secondo l’Alto Commissariato per i rifugiati (Unhcr).