Israele è responsabile dell’incidente verificatosi nell’impianto di arricchimento di uranio a Natanz, secondo quanto ha appreso da imprecisate «fonti di intelligence» la televisione pubblica israeliana Kan. Secondo quelle fonti si è trattato di una «operazione israeliana di cyber, in cui è stato coinvolto il Mossad». Sempre secondo queste fonti, il danno causato è superiore di quanto riferito in Iran. Intanto si è appreso che il Consiglio di difesa del governo israeliano è stato convocato per domenica prossima, dopo una pausa di due mesi, per esaminare le crescenti tensioni con l’Iran.