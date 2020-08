Decisa ad andare fino in fondo, la donna ha fatto causa ieri in un tribunale federale alla polizia della Florida accusando gli agenti di avere esercitato un uso eccessivo della forza. La causa chiama in giudizio la stessa scuola, accusata di non essere intervenuta in favore del piccolo, oltre al distretto cittadino, accusato di avere violato l’«Americans with Disabilities Act», ovvero la legge americana che tutela i disabili.