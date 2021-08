Talebani alla ricerca in Afghanistan di un giornalista che lavora per l’emittente pubblica tedesca di radiodiffusione a livello internazionale Deutsche Welle (Dw) hanno sparato uccidendo un membro della sua famiglia e ferendone gravemente un altro, rende noto la radio tedesca stamattina sul suo sito web.

L’identità del giornalista in questione, che ora risiede in Germania, non è stata specificata. Diversi altri membri della sua famiglia sono riusciti a fuggire in extremis mentre i talebani andavano di porta in porta per cercarlo.