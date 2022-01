«Voglia di essere dominati? Osiamo l’islamismo» titola sulla copertina il settimanale satirico vittima della strage che ebbe - il 7 gennaio 2015 - una eco mondiale, tanto da dare vita l’11 gennaio, 4 giorni dopo, a un corteo silenzioso di 2 milioni di persone, guidato da capi di stato, di governo e di tutte le istanze religiose. La vignetta disegnata che appare in copertina sotto la scritta ritrae un religioso che - con abbigliamento sadomaso, si fa trascinare da una slitta tirata da una coppia nuda, in cerca di emozione.

Il «dominatore» islamista mette i piedi sulla schiena dei due in cerca di emozioni, e li frusta per farsi trascinare da loro verso un recipiente riempito di Corani. Tante le vignette e gli articoli all’interno che ricordano la strage in cui trovarono la morte 12 persone e altre 11 rimasero ferite.