Che cos’è «Palyanitsa», la parola simbolo della resistenza ucraina

Le resistenze hanno molte forme e molti nomi, spesso dai toni epici. Quella ucraina ha un nome decisamente singolare, visto anche il significato letterale, che nondimeno rivendica un significato pieno di orgoglio per le proprie radici e la propria storia. Come dimostrato dalle analisi di Avantgrade.com, azienda di Balerna specializzata in Seo e search marketing, la quale ha rilevato che in questi giorni di tensione la parola più ricercata dagli ucraini su Google è «Palyanitsa».

Cos’è la palyanitsa? Si tratta del tradizionale pane ucraino, cotto nel focolare e un tempo riservato alle occasioni festive. Una pagnotta simbolo di prosperità e fortuna, tanto da essere persino onorata nel 2013 da un francobollo in edizione speciale.

A rendere questa parola così popolare in questi giorni c’è però un...