Che ne sarà di Internet in Afghanistan? E ancora: i talebani daranno la caccia ai dissidenti, reprimendo la libertà di parola ed espressione (anche) online? Domande aperte. E attualissime, considerando da una parte la capacità dei fondamentalisti di muoversi sui social e, dall’altra, la necessità di controllare altresì l’infrastruttura digitale per avere pieno possesso del Paese. L’allarme, in questo senso, è stato lanciato da Mohammad Najeeb Azizi, un ex presidente dell’Ente afghano che regola le telecomunicazioni. «Internet è minacciato» le sue parole. Il timore, appunto, è che i talebani non permettano agli altri di accedere alla rete e di utilizzarla liberamente. Ahia.

Non a caso, molti afghani si sono affrettati a cancellare i loro profili dai social media e le stesse piattaforme si sono...