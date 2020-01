Dopo una prima fase di cautela l’OMS ha decretato l’emergenza sanitaria mondiale per il coronavirus, fuoriuscito dai confini cinesi. Nel Paese asiatico il numero dei morti ha superato quota 200 e le persone contagiate in tutto il mondo sono quasi 10 mila (su questo sito è possibile monitorare la mappa in tempo reale).

Ma come attacca il nostro corpo il coronavirus 2019-nCoV? Quali sono i sintomi accusati dai pazienti contagiati? Chi ha maggiori probabilità di ammalarsi gravemente o addirittura morire? Cosa possono fare i medici? La rivista scientifica «The Lancet» - citata dalla «BBC Online» - ha provato a rispondere a queste domande, basandosi sui dati raccolti da 99 pazienti all’ospedale di Wuhan, epicentro della malattia.

Assalto polmonare

Tutti i 99 pazienti arrivati in ospedale soffrivano di polmonite: i loro polmoni erano infiammati e le sacche alveolari si riempivano di acqua. Gli altri sintomi riscontrati erano:

febbre (82 casi)

tosse (81 casi)

mancanza di respiro (31 casi)

dolori muscolari (11 casi)

confusione (9 casi)

mal di testa (8 casi)

mal di gola (5 casi)

I pazienti morti

I primi due pazienti morti erano apparentemente sani, nonostante fossero forti fumatori, con polmoni presumibilmente più deboli. Il primo uomo deceduto aveva 61 anni, ed è stato ricoverato con una grave polmonite. La vittima aveva una severa difficoltà respiratoria, i suoi polmoni non erano in grado di fornire abbastanza ossigeno agli altri organi per mantenere in vita il corpo.

Il paziente è stato messo sotto ventilazione meccanica, ma i suoi polmoni sono collassati. L’uomo è morto 11 giorni dopo essere stato preso in cura dai medici.

Il secondo paziente deceduto aveva 69 anni, e soffriva di sindrome da distress respiratorio (ARDS), ossia un’emergenza medica caratterizzata da edema polmonare non cardiogenico, dispnea e grave ipossiemia refrattaria all’ossigeno-terapia. L’uomo è stato attaccato a un polmone artificiale, ma anche in questo caso il trattamento non è stato efficace.

Nei primi casi mortalità del 11%

Dei 99 pazienti presi in esame ne sono morti 11 (dati aggiornati al 25 gennaio), 57 sono ancora in ospedale e 31 sono stati dimessi. Il tasso di mortalità della malattia è stato inizialmente di circa l’11%, ma potrebbe rivelarsi decisamente più basso: attualmente i contagiati sono 9776 e i morti accertati sono 213, ossi un tasso di mortalità di circa il 2%.

Molti erano già ammalati

La maggior parte dei 99 pazienti era già affetta da altre malattie prima di contrarre il virus. Questa condizione avrebbe reso gli infetti più vulnerabili «a causa di un sistema immunitario più debole».

Inoltre 40 avevano problemi al cuore o vasi sanguigni danneggiati a causa di malattie cardiache, come insufficienza cardiaca e ictus. Dodici pazienti avevano il diabete.

I più colpiti: uomini di mezza età

La maggior parte dei 99 pazienti era di sesso maschile (67 uomini), con un’età media di 56 anni. Ma stando a dati più recenti pare che uomini e donne abbiano le stesse probabilità di venir contagiati dal virus: il rapporto sarebbe di 1,2 uomini contagiati ogni 1,0 donne.

Cosa c’entra il mercato di animali?

Circa la metà dei pazienti, 49 su 99, aveva un legame diretto con il mercato ittico di Huanan, inizialmente ritenuto il luogo da cui è partito il contagio del coronavirus 2019-nCoV : 47 lavoravano lì, mentre 2 erano semplici acquirenti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata