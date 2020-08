Addio a Robert Trump. Il fratello più giovane del presidente americano si è spento all’età di 71 anni al Presbyterian Hospital di New York. Le cause della morte non sono state rese note, ma gli ultimi mesi Robert era già stato ricoverato in un’altra occasione: prendeva degli anticoagulanti e aveva sofferto di emorragie cerebrali in seguito a una recente caduta.

Donald Trump non nasconde il suo dolore. «Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà, ma ci rivedremo». Joe Biden gli invia le sue condoglianze: «conosco il dolore tremendo legato alla perdita di una persona cara. E so perfettamente quanto è importante la famiglia in momenti come questo».

Il più giovane fra i cinque eredi della famiglia Trump, Robert non è mai stato sottoposto alla pressione che il padre Fred esercitava sui suoi fratelli maggiori. «Era il più calmo e tranquillo dei Trump. Era contento di stare lontano dai riflettori», spiega Michael D’Antonio, biografo di Trump. «Era a suo agio nell’essere il fratello di Donald Trump e a non somigliargli», aggiunge.

Donald Trump aveva messo Robert a capo dell’attività dopo l’incidente con l’elicottero del 1988 in cui avevano perso la vita tre manager dell’organizzazione Trump.

I rapporti fra i due non sono sempre stati idilliaci: nel corso di una riunione aveva iniziato a gridare contro il fratello, scaricandogli addosso tutta la responsabilità dei problemi avuti con le slot machine all’apertura del casinò Taj Mahal ad Atlantic City nel 1990. Robert, dopo aver inizialmente incassato, si era alzato con tutta calma ed era uscito dalla stanza.

Lo scontro ha lasciato ferite durate a lungo, con i due fratelli che si sono riconciliati solo quando Trump ha deciso di correre per la Casa Bianca. Robert si schierò con il fratello al «1’000%. Se dovesse aver bisogno di qualsiasi cosa, io sono pronto», disse nel 2016. E così è stato di recente: Robert ha cercato di aiutare il fratello collaborando nel tentativo di bloccare la pubblicazione del libro della nipote Mary Trump, ma senza successo.

Robert è stato sposato per 25 anni con Blaine, socialite popolare negli ambienti di New York e grazie alla quale è sempre stato più accettato dall’élite rispetto al fratello. Il divorzio nel 2009 dopo uno scandalo finito sui tabloid: Robert aveva lasciato la moglie per una dipendente della Trump Organization, Ann Marie Pallan, con la quale si era di recente sposato.

