Il 19 novembre scorso, Kamala Harris è diventata la prima donna nella storia degli Stati Uniti a detenere i poteri presidenziali. Una reggenza brevissima. Poco meno di due ore: il tempo in cui Joe Biden è rimasto sotto anestesia per un controllo ospedaliero di routine. Ma pur sempre un fatto mai accaduto prima. Due giri di lancetta per l’eternità.

La vicepresidente democratica ha continuato a lavorare come sempre, seduta alla scrivania del suo ufficio nell’ala Ovest della Casa Bianca. E nulla è accaduto di particolare. Il “soffitto di vetro” di Washington D.C. è rimasto intatto. Tuttavia, quelle due ore scarse sono state, per i sostenitori dem di Kamala Harris, l’assaggio di un futuro possibile. Per gli avversari, la proiezione di un terrificante incubo.

Anche per questo, non è un caso che...