«Chi mette in discussione la ʻUnica Cinaʼ la pagherà cara»

Chiunque metta in discussione il principio della «Unica Cina» pagherà un «caro prezzo»: è il monito del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, lanciato oggi nella sua visita in Germania, parlando della missione a Taiwan del presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos Vystrcil, definita «una provocazione».

Wang ha anche sottolineato che il governo e il popolo cinesi non se ne staranno a guardare quando «saranno sfidati dal potere anti-cinese dietro un politico e gli lasceranno pagare un caro prezzo per la mossa miope e la speculazione politica».

Vystrcil, il primo speaker di Senato di un Paese europeo a recarsi a Taipei, ha iniziato domenica la sua visita, duramente criticata da Pechino e anche in patria, presentandola come «una missione commerciale» di sei giorni a capo di una delegazione di circa 90 tra leader politici e imprenditori.

Al suo arrivio nell’isola, è stato accolto dal ministro degli Esteri Joseph Wu. L’ambasciata cinese a Praga aveva esortato la parte ceca a rispettare il principio della Unica Cina («c’è solo una Cina nel mondo e Taiwan è parte della Cina») e a intraprendere azioni concrete per salvaguardare gli interessi delle relazioni tra Pechino e Praga.

Vystrcil, secondo l’ambasciata, «ha seriamente interferito negli affari interni della Cina e ha violato la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Cina», dopo aver ignorato «l’opinione pubblica» interna e insistendo per visitare Taiwan «per calcoli politici personali». Sempre il Global Times, tabloid nazionalista, ha ricordato che «la Repubblica Ceca è una ‘piccola regione’ in Europa. Il principio della Unica Cina non può essere determinato dal presidente del Senato di un piccolo e remoto Paese dell’Europa centrale».