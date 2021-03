Con l’arrivo della primavera tornano le allergie respiratorie. Ma rispetto alla pandemia, c’è una buona notizia: i soggetti allergici «si sono dimostrati essere meno sensibili all’infezione da SarsCov2». Lo spiegano Giorgio Walter Canonica, dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano), e Assosalute. Questo perché, osserva Canonica, «il meccanismo immunologico che determina l’allergia ha un effetto di diminuzione dei recettori per il coronavirus sulle cellule delle mucose respiratorie. Ciò però non implica una conseguente esenzione dall’uso della mascherina e altre misure di protezione dal virus per chi soffre di rinite allergica». Anzi, l’uso delle mascherine si è dimostrato efficace «come barriera meccanica per una minore inalazione di pollini, e quindi a un minor fastidio per i soggetti allergici all’aperto». Inoltre, le restrizioni imposte con forme differenziali di lockdown hanno segnato un abbassamento dei livelli di inquinamento, «un fattore positivo per chi soffre di allergie respiratorie, anche se potrebbe essere soltanto una situazione temporanea», sottolinea.