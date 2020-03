I tre volti noti della televisione e della politica italiane - Nicola Zingaretti, Piero Chiambretti e Nicola Porro - contagiati tutti e tre da coronavirus, hanno comunicato oggi di essere tutti e tre guariti da Covid-19. Sebbene non abbia fatto il tampone, perché in base ai sintomi non è stato ritenuto necessario, anche il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni ha comunicato oggi che riprenderà piano piano ill lavoro dopo aver avuto un po’ di febbre e aver passato poi una settimana in autoisolamento senza aver più altri sintomi.

Porro: «Oltre al virus bisogna sconfiggere il panico»

«Sono guarito. Questo è il foglio della Asl Roma 1, che dopo due tamponi negativi mi ha comunicato che da questo momento in poi sono libero, almeno di andare a fare la spesa da solo», ha comunicato Nicola Porro affidandosi a Twitter. Il giornalista, che aveva già annunciato la propria guarigione, ha ora avuto la conferma e ha anche approfittato per fare alcune considerazioni alla luce della guarigione dal virus: «Non è stata una passeggiata - ha detto Porro - è passata dopo tanto tempo, ma il mio pensiero è a quelle famiglie che hanno un familiare che non ce l’ha fatta perché, a differenza mia, sono morti». «Oltre al virus, quello che bisogna veramente sconfiggere è il panico. La paura non aiuta a sconfiggere il virus, né quando ce l’hai, né quando senti i primi sintomi. È una tremenda sensazione che mi sembra si stia diffondendo nella nostra società», dice Porro - che oggi accetta limitazioni alla propria libertà, «limitazioni che oggi sono sacrosante ma domani potrebbero diventare prevaricatrici».

Zingaretti: «Un dramma che non ha eguali»

Anche il segretario del Partito democratico italiano Nicola Zingaretti ha ammesso su Facebook di «aver passato delle brutte giornate», prima di comunicare la guarigione. «Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi» e, dopo aver ringraziato gli operatori sanitari e la famiglia, il politico dedica il suo pensiero «ai deceduti, a coloro che non ce l’hanno fatta e alle loro famiglie che stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in cura. Il mondo sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna e l’Italia è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare questa situazione con scelte molto radicali per la prima volta dal dopoguerra».

Chiambretti: «Giorni di malattia e sconforto psicologico»

Poche le parole scelte invece dal conduttore di «#CR4-La Repubblica delle donne» Piero Chiambretti che si affida invece ad un comunicato stampa di Mediaseti in cui conferma: «Ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti». Chiambretti è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era stato ricoverato dal 16 marzo scorso insieme l’amatissima madre Felicita che purtroppo, anche lei contagiata, è morta pochi giorni dopo. «Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto soccorso che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico», sottolinea Chiambretti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata