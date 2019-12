Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo , è appena arrivato a Monsey, la cittadina dove è avvenuto l’attacco con il machete a casa del rabbino . «E’ il 13mo attacco antisemita a New York nelle ultime settimane», ha detto Cuomo.

«Non permetteremo che questo diventi la normalità. Useremo tutti gli strumenti a disposizione per fermare questi attacchi una volta per tutte». Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, commentando l’attacco con il machete a casa di un rabbino a Monsey, cittadina vicino New York. L’autore del gesto folle è stato fermato dalla polizia circa un’ora dopo l’attacco nell’area di Harlem.