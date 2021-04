Vaccini. Sempre (e solo) vaccini. Non si parla d’altro ultimamente, va da sé. Anche, se non soprattutto, in termini polemici. Prendete Chiara Ferragni: l’imprenditrice, blogger e designer italiana si è scagliata contro la gestione della campagna vaccinale in Lombardia. Partendo da un episodio personale. «Oggi la nonna di Fede farà il vaccino» ha scritto su Instagram. «E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo ‘‘Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino’’». E ancora: «Nonna Luciana aveva il diritto di vaccinarsi da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l’opinione pubblica».