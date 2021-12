Un attacco di pirati a cui risposero rispettando le regole di ingaggio. La Procura di Roma, in «una lunga, complessa e articolata» richiesta di archiviazione, cristallizza 10 anni di indagine a carico dei due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre che erano accusati di omicidio per la morte di due pescatori indiani avvenuta nel febbraio del 2012 a largo delle coste del Kerala, nell’India sud occidentale.

I magistrati hanno trasmesso la richiesta al giudice per le indagini preliminari con la quale chiedono di fare cadere le accuse ai due italiani. Una svolta che era attesa ma accolta con emozione dai due indagati.

«Voglio stringervi tutti e non solo virtualmente, ma fisicamente, perché non ho dimenticato quanto vi siete spesi per noi», scrive su Facebook Latorre, mentre i familiari di Girone si auspicano che «questa vicenda si concluda presto e possa tornare la serenità».