Chiesti 59 rinvii a giudizio per il crollo del ponte di Genova

La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 59 persone per il crollo del ponte Morandi. I pubblici ministeri contestano ad alcuni anche la colpa cosciente. Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo doloso, omissione d’atto d’ufficio, e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sul lavoro.

Chiesto il giudizio anche per le due società Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) e SPEA, la società che si occupava delle manutenzioni e ispezioni per ASPI. Per i pubblici ministeri ci fu «immobilismo» e «consapevolezza dei rischi».