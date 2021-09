Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello ai donatori per reperire ulteriori 193 milioni di dollari per far fronte alla «imminente catastrofe umanitaria» in Afghanistan, portando così a 606 milioni di dollari il totale di aiuti chiesto.

«Con il ritorno al potere dei talebani a Kabul a metà agosto, nuovi bisogni sono emersi», sottolinea l’OCHA, l’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari dell’ONU. La questione sarà affrontata lunedì prossimo in una riunione ministeriale degli Stati membri a Ginevra sugli aiuti umanitari in Afghanistan organizzata dal segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres.

L’OCHA stima che 606 milioni di dollari siano necessari per fornire cibo e sostegno a quasi 11 milioni di persone e sostegno sanitario essenziale per 3,4 milioni di afghani. I fondi saranno anche utilizzati per combattere la malnutrizione acuta, di cui soffre oltre un milione di bambini e di donne.

