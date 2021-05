Uno tra i primi siti d’informazione del web russo - Newsru.com - ha annunciato la sua chiusura. Come dichiarato sul sito della pubblicazione, la cessazione delle attività è associata sia a ragioni economiche che alla situazione politica in Russia.

«Vi salutiamo e per ora lasciamo aperto l’intero archivio accumulato in 21 anni di lavoro. E si tratta di 1 milione 172 mila e 931 notizie (esclusa questa). Questa storia degli eventi del XXI secolo è estremamente importante per capire cosa sta succedendo oggi. L’archivio vi aiuterà a non essere ingenui e creduloni, vi aiuterà a confrontare i fatti e a rispondere a molte domande».