Una donna di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, è al momento costretta a rimanere in casa con il cadavere del marito deceduto nella notte perché potrebbe essere stata contagiata dal coronavirus. Lo riporta l’Ansa, spiegando che l’uomo, che da tempo mostrava sintomi riconducibili alla Covid-19, è morto probabilmente per un malore e quando la moglie, potenzialmente infetta, ha chiamato i soccorsi, i militi intervenuti hanno deciso di non entrare nell’alloggio fino all’arrivo dell’esito del test, effettuato sia sul cadavere che sulla donna. Trattandosi di un potenziale contagio, per rimuovere il cadavere sarà necessario attendere almeno 24 ore per l’esito dei tamponi. Il sindaco del Comune savonese, Giancarlo Canepa, ha parlato di «una situazione spiacevole che non so definire a parole», aggiungendo: «Sono vicino al dolore della donna e dei parenti che stanno vivendo questa situazione surreale».