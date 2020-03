Il premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato alcune nuove misure per tentare di frenare i contagi. In diretta su Facebook, il presidente del Consiglio italiano ha fatto il punto della situazione dopo l’ennesima giornata nera per il Paese, dove i morti sono stati 793 in appena 24 ore.

Dopo una riunione con le parti sociali il Governo ha deciso la chiusura fino al 3 aprile di ogni attività produttiva in Italia, escluse quelle di «importanza strategica» per il Paese, oltre a quelle alimentari e del settore dell’igiene e della sanità.

«Fin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza, senza nascondere la realtà: è la crisi più difficile dal secondo dopoguerra», ha esordito Conte. «La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, non sono numeri. Piangiamo delle persone. Le misure sin qui adottate richiedono tempo prima che facciano effetto», ha spiegato.

«Dobbiamo resistere, solo in questo modo ci tuteleremo. Il nostro sacrificio è minimo se confrontato a quanto stanno vivendo negli ospedali i medici e gli infermieri, ma anche le forze armate e gli uomini della protezione civile, così come le cassiere e gli autisti dei mezzi pubblici. Uomini e donne che ogni giorno campiono un atto d’amore nei confronti dell’Italia». «Ecco dunque il nuovo passo: chiuderemo in tutto il Paese ogni attività produttiva non strettamente necessaria».

Restano aperti i supermercati e i negozi di generi alimentari, così come le farmacie. Assicurati i servizi bancari e postali, oltre ai trasporti. Per quanto riguarda le attività non necessarie, queste ultime potranno continuare ad operare solo se consentono il telelavoro.

