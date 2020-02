(Aggiornato alle 15) Scuole chiuse in Lombardia, Piemonte e Vemetp a causa dell’emergenza coronavirius.

In Piemonte è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. È quanto emerso dal tavolo di sicurezza in corso in queste ore nella sede della Protezione civile di Torino. Al vertice partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Prevede la chiusura di tutte le scuole anche l’ordinanza sul coronavirus firmata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

L’ordinanza, si legge in una nota della Regione, prevede la «sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza».

Scuole chiuse anche in Veneto

Tutte le scuole del Veneto, di ogni ordine e grado, saranno chiuse a causa della presenza del coronavirus fino al primo marzo. Lo prevede l’ordinanza co-firmata dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, e dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Se la situazione sanitaria non dovesse migliorare lo stop potrebbe essere prolungato ulteriormente.

«Sappiamo di creare un grave disagio per tutti - ha detto Zaia - ma la salute viene prima di tutte, non avrei mai voluto firmare un documento del genere è l’atto più difficile che un presidente di Regione possa prendere». «È per un sacrificio - ha aggiunto - che spero venga capito, la salute viene prima di tutto».

