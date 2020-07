Oltre 1.700 indirizzi web riconducibili a 113 piattaforme digitali utilizzate per la propaganda jihadista e 182 url su 67 piattaforme web nell’ambito dei contenuti riferibili all’area dell’ultradestra ed antagonista/anarchica, di cui un centinaio in Italia, chiusi o segnalati per la rimozione.

E’ il bilancio di «Rad - Referral Action Day on instructional material online», l’operazione promossa da Europol che ha coinvolto unità specializzate del Centro europeo antiterrorismo (Ectc) e 18 paesi (13 Ue e 5 extra Ue) con l’obiettivo di rimuovere dal web ogni tipo di contenuto illustrativo e manualistica utilizzati per la pianificazione e la realizzazione di attacchi terroristici.

L’operazione puntava ad individuare i contenuti online utilizzati come materiale «didattico» per ispirare e commettere attacchi da parte dei terroristi di matrice jihadista ma anche dai suprematisti, antagonisti e anarchici. Manuali che, sottolinea la Polizia, rappresentano il principale strumento per la realizzazione di armi self made anche con effetti devastanti, soprattutto per gli attacchi condotti da attori solitari.