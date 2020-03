Lo aveva annunciato su Facebook alle 20.30 di questa sera il premier italiano Giuseppe Conte: «Mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti». Ed è proprio via social che il presidente del Consiglio italiano ha annunciato un ulteriore inasprimento delle misure per far fronte all’emergenza coronavirus. Il governo ha decretato fino al 25 marzo la chiusura di tutte le attività commerciali tranne quelle di prima necessità. Restano aperti solo i negozi di alimentari e le farmacie. Chiusi bar, ristoranti e alberghi.

Garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità (servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi). Chiudono i reparti aziendali non indispensabili per la produzione, mentre le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio.

«La salute della popolazione viene al primo posto»

«Ho fatto un patto con la mia coscienza, al primo posto viene la salute della popolazione. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini di vita, di rimanere in casa. Ero consapevole che si trattava di un primo passo, e che non sarebbe stato l’ultimo. È ora di compiere un passo in più», ha esordito Conte. «So che non è facile ma queste rinunce stanno offrendo un prezioso contributo al Paese», ha aggiunto. «Tutto il mondo ci guarda, per i numeri del contagio, certo, ma anche perché stiamo dando prova di resistenza. Siamo i primi ad essere stati colpiti in Europa dal coronavirus, giorno dopo giorno stiamo diventando un esempio per gli altri». «Per avere un riscontro effettivo» di queste misure «dovremo attendere un paio di settimane», ha detto ancora il premier. Conte ha annunciato inoltre la nomina di un commissario per le terapie intensive con «ampi poteri»: sarà Domenico Arcuri.

Oltre 10 mila malati, 2 mila più di ieri

Nella vicina Penisola, stando ai dati forniti questa sera, sono 10.590 i malati, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

Il pressing della Lombardia

Proprio questa mattina, Conte aveva inoltre annunciato che sono stati messi sul piatto 25 miliardi di euro come manovra aggiuntiva per combattere l’emergenza coronavirus. Nella giornata si sono susseguiti gli appelli di molte regioni, a partire dalla Lombardia e dal governatore Attilio Fontana, che chiedevano di chiudere tutto, lasciando aperti solo i negozi di alimentari e le farmacie, chiudere bar e ristoranti e fermare la produzione. Fontana questa mattina aveva lanciato l’allarme: «Siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse», ha detto parlando del sistema sanitario lombardo, confrontato con la crescente pressione del coronavirus.

Salvini: «Sono soddisfatto, il governo ha ascolta il grido d’aiuto di medici e sindaci»

Dopo l’annuncio di Conte non si è fatta attendere la reazione del leader della Lega Matteo Salvini: «Da italiano, da leader dell'opposizione, da padre, sono soddisfatto perché (finalmente) il governo ha ascoltato il grido di aiuto di medici, infermieri, lavoratori, imprenditori, sindaci e governatori, in prima linea da settimane. Per l'Italia e gli Italiani noi ci siamo. Sempre».

