Processo d’appello chiuso, è tempo di attesa per verdetto di secondo grado della giustizia britannica sulla contestatissima richiesta di estradizione negli USA di Julian Assange: il 50.enne australiano fondatore di WikiLeaks che Washington insegue senza tregua da oltre 10 anni, dopo essere stata messa in imbarazzo dalla diffusione di una montagna di documenti segreti, inclusi file del Pentagono su crimini di guerra commessi in Afghanistan e Iraq.

In caso di conferma del rifiuto dell’estradizione - tutt’altro che scontata dato l’atteggiamento generale della giustizia britannica sul caso - Julian Assange, recluso in attesa di una decisione nel carcere di massima sicurezza londinese di Belmarsh da oltre due anni, pur non avendo alcuna pendenza penale residua da scontare nel Regno Unito o altrove dopo l’archiviazione anche della controversa inchiesta parallela per reati sessuali intentata contro di lui in Svezia e poi caduta nel nulla, dovrebbe essere stavolta scarcerato ipso facto. Un epilogo auspicato a gran voce da attivisti dei diritti umani e suoi familiari, oltre che dai sostenitori riunitisi anche oggi dinanzi al tribunale (con la presenza fra gli altri dell’ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn) per invocarne il rilascio in nome della libertà d’informazione. In un contesto nel quale non è mancato il fermo di polizia di un singolo manifestante, accusato di aver cercato di bloccare il traffico.