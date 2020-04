Dopo soli 4 giorni la campagna internazionale di Animal Equality (qui è possibile firmare la petizione) ha superato le 200 mila firme, di cui più di 100 mila solo in Italia. E a seguito di questa notizia, la responsabile per la biodiversità dell'ONU si è espressa per la chiusura dei wet market, così come importanti esponenti della comunità scientifica americana, a partire dal dott. Fauci, il principale esperto degli Stati Uniti sulle malattie infettive. Lo comunica l’organizzazione Animal Equality in una nota, spiegando di essere in contatto con i funzionari ONU e rafforzando ancora di più la richiesta globale: «Bisogna chiudere i wet market per sempre, per scongiurare il rischio di future pandemie e per il bene di animali e ambiente».