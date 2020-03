Il gravame della gestione degli allievi costretti a rimanere a casa, si legge, interesserà principalmente la platea «rosa», ovvero «sia le mamme single (302.000 contro i 47.000 papà soli) sia le lavoratrici dipendenti (2 milioni 234.000 contro un milione 809.000 addetti), ancora oggi costrette a dover scegliere tra la vita professionale e quella familiare in assenza di misure che favoriscano una vera conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Sempre in base alle cifre dell’Istituto di statistica, argomentano i professionisti, nel 2019 vi sono state 2 milioni 797.000 donne nella Penisola, corrispondenti al 14,5% del totale della popolazione femminile tra i 15 e 64 anni, che hanno «gettato la spugna», rinunciando, cioè, del tutto ad impiegarsi, per l’impossibilità di ottenere un aiuto in ambito domestico.